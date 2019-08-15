Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась на работу после отпуска в горах и посещения Байрёйтского фестиваля. Уже стала известна ее новая рабочая повестка.

Во время встречи с горожанами в Мекленбурге-Передней Померании политик немного рассказала и о себе. Она призналась, что у нее никогда не было домашнего питомца, но она бы хотела его иметь. Даже жаба кажется ей интересным животным.

Также ее спросили, что смогут о ней через 50 лет прочитать в школьном учебнике.

"Она старалась", - ответила Меркель. Об этом сообщает Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ангеле предстоит рассмотреть бюджет на 2020 год и решение климатических проблем. В понедельник, она останется в канцелярии, во вторник посетит форум читателей Ostsee-Zeitung в Штральзунде, в среду проведет заседание Кабмина Германии, а в четверг – примет президента Литвы Гитанаса Науседу. С этой недели у канцлера расписан каждый день.

В среду на пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель заявила, что прекрасно отдохнула и говора приступать к работе.

Она также упомянула о своих недавних приступах и заверила, что они больше не повторяться, сообщает merkur.de.

"Я понимаю, что у многих возникают вопросы по поводу моего состояния здоровья. Вот почему, я обязана прояснить ситуацию. С уверенностью могу сказать, что способна выполнять свою работу. Инциденты, которые вызвали волнение, больше не повторяться", обещает фрау канцлер.

Кроме основных задач, Меркель должна уладить еще несколько важных вопросов, среди которых реформа налога на имущество, которая должна быть принята до конца 2019 года, усиление мер безопасности в т.ч. на границах, утверждение пункта 219а, который запрещает рекламу абортов и решение вопроса загрязнения нитратами, которого требует от Германии ЕС.

Как сообщала "Страна", Меркель заявила, что выступает за добрые отношения с Россией. Она отметила, что в 2021 году заканчивается срок исполнения полномочий канцлера.

Отметим, что Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов из сериала "Слуга народа".