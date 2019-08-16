16 августа НБУ поднял курс доллара на 8 копеек - до 25,32 грн. В обменках доллар с утра покупают по 25,26 грн и продают по 25,35 грн. Межбанк откроется с 10:00, вчера торги завершились с котировками 25,15 грн - покупка и 25,185 грн - продажа. В банках доллар с утра в среднем покупают за 25,2 грн и продают за 25,45 грн.

"Страна" следит за тем, что происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 16 августа

Курс НБУ сегодня - 25,32 грн, то есть доллар подорожал на 8 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера он закрылся с котировками 25,15 грн (покупка) и 25,185 грн (продажа).

В обменках по состоянию на 08:30 средняя покупка 25,26 грн, средняя продажа - 25,35 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра такой: средняя покупка 25,2 грн, средняя продажа 25,45 грн.

Что происходит с курсом на этой неделе

14 августа доллар на межбанке подорожал на 12 копеек. Причин тому, что доллар понемногу пошел в верх, называют несколько: интерес к валюте со стороны импортеров и текущее погашение гособлигаций, когда гривну конвертируют, чтобы вывести за границу. Немного прибавил доллар и на наличном рынке. В кассах банков к вечеру доллар подорожал примерно на 10 копеек.

15 августа на межбанке доллар к 11:00 подорожал до 25,39/25,43 грн, но к концу торгов откатился до 25,15/25,185.

На 16 августа эксперты прогнозируют открытие торгов в диапазоне 25,15-25,30 грн, а также дальнейшее укрепление гривны. Также, если раньше говорили, что время дешевого доллара продлится максимум до сентября, теперь сроки сезонной девальвации гривны прогнозы отодвигают на октябрь. До конца года банкиры ожидают, что гривна вернется в коридор 25,5-26,5 грн с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн.