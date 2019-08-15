В Киевской местной прокуратуре № 5 поддержали позицию гособвинения в уголовном производстве в отношении 41-летнего ранее судимого уроженца Харькова, который напал на пенсионерку с целью завладения ее имуществом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Приговором Оболонского районного суда злоумышленник приговорен к реальной мере наказания в виде 7,5 лет тюрьмы. Мера пресечения в виде содержания под стражей была оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Преступление произошло в апреле 2019 года. Злоумышленник подстерег 74-летнюю женщину в подъезде дома и совершил нападение.

Разбойник толкнул женщину на пол и начал наносить удары ногами. После этого, угрожая ей расправой, злоумышленник отобрал сумку с денежными средствами и мобильным телефоном.

По результатам предварительного расследования местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении разбойника по ч.2 ст.187 УК Украины (разбой совершенный лицом, ранее совершало разбой).

Как сообщала "Страна", в Днепропетровске гражданин Израиля устроил стрельбу на территории детской спортивной школы, а потом пошел купаться. 

Также напомним, что суд арестовал без права на залог двух бандитов, устроивших разбой со стрельбой под Киевом.

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