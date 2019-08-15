В течение суток на территории Киевской области из окон выпали двое детей. Одно несчастье произошло в Вишневом, где подвыпившая мать оставила в комнате четырехлетнего сына и вышла на перекур. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Киевской области.

На спецлинию "102" поступило сообщение, что из окна четвертого этажа одного из жилых домов в Вишневом выпал малыш.

Прибывшие на место ЧП правоохранители установили, что во время того, как ребенок играл в комнате, его мать на кухне употребляла алкоголь, потом вышла на лестничную площадку "перекурить".

Когда женщина вернулась в квартиру, сына уже там не было. Женщина выглянула в окно и увидела, что ребенок лежит на траве, а вокруг него собрались люди.

Во время медицинского освидетельствования в крови матери обнаружена 2,03 промилле алкоголя. Ее маленький сын находится в больнице с многочисленными травмами - ушибами и переломами обеих ног.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Аналогичное ЧП произошло и в Василькове. Там ребенок выпал со второго этажа. Но к счастью, без тяжелых последствий.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители обращаются с просьбой - не оставлять детей без присмотра, так как это может привести к трагическим последствиям.

Ранее "Страна" писала о том, что в Китае прохожие спасли малыша, который выпал с балкона на шестом этаже.

Также мы сообщали, что сразу двое детей в Киеве выпали из окон из-за убийственных москитных сеток.