Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" относительно рационального использования спирта этилового.

Планируется, что производители спиртосодержащих настоек будут платить стандартный акциз. Об этом пишет "Юрлига".

В частности, предлагается не предоставлять субъектам хозяйствования, изготовляющим лекарственные средства в форме настоек, квоты на отгрузку спирта этилового по ставке акцизного налога в размере 0 грн за 1 л.

В пояснительной записке указано, что за последние годы в Украине наблюдается нерациональное применение лекарственных средств, содержащих спирт этиловый, в частности употребление спиртосодержащих настоек не по медицинскому назначению.

Кроме того, увеличение номенклатуры лекарственных средств, зарегистрированных в последние годы отечественными фармизготовителями, рост спроса на конкурентоспособную и в то же время финансово доступную для населения страны фармпродукцию требуют повышения квот некоторым субъектам предпринимательской деятельности в соответствии с заявленной потребностью.

Предлагается повысить квоты на отгрузку спирта этилового ПрАО "Фармацевтична фірма "Дарниця", размер которой будет составлять 1500 дал, и дополнить перечень фармацевтических компаний, которым предоставляется разрешение на производство спирта этилового, ООО "НПК "Екофарм" и предоставить квоту в размере 4219,31 дал.

Предложения и замечания к проекту постановления можно направить в Министерство здравоохранения Украины с 7 августа по 7 сентября в письменном и/или электронном виде по адресу: 01601, г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 7, e-mail: moz.pharma24@gmail.com.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине запретили продавать этиловый спирт и настойку эвкалипта.

Также мы сообщали, что Кабинет министров отменил госрегулирование цен на этиловый спирт и целый набор услуг.