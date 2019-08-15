В ликвидационную массу ФЛП, при признании банкротом, не входят квартиры, находящиеся в договорах ипотеки, заключенных между банком и конкретным физическим лицом (гражданином, иностранцем или апатридом), а не собственно ФЛП.

Соответствующий вывод по делу № 922/4404/15 КХС ВС сделал 4 июня 2019 года.

В соответствии с обстоятельствами дела ПАО "Укрсиббанк" обратилось в местный хозяйственный суд с заявлением о признании недействительными результатов аукциона по продаже недвижимого имущества (квартиры) банкрота и договора купли-продажи этого имущества. Дело рассматривалось неоднократно.

По результатам нового рассмотрения дела местный хозяйственный суд удовлетворил заявление банка, мотивируя свое решение тем, что ликвидатор с нарушением требований ст. ст. 49, 90 Закона "О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом" передал на продажу в рамках дела о банкротстве имущество физического лица Довгаль В.В., являющееся предметом обеспечения обязательств по договору потребительского кредитования на приобретение жилой недвижимости и, соответственно, не связанное с осуществлением должником предпринимательской деятельности.

Постановлением апелляционного хозяйственного суда определение местного хозяйственного суда отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении заявления банка с ссылкой на то, что материалами дела подтверждается обстоятельство использования приобретенного Довгаль В.В. недвижимого имущества (квартиры) в предпринимательской деятельности должника (с целью получения прибыли). С таким заключением суда апелляционной инстанции КХС ВС не согласился, учитывая следующее.

Системный анализ положений ст. ст. 90, 91 Закона о банкротстве позволяет сделать вывод о том, что законодателем исключается возможность удовлетворения требований кредитора-залогодержателя по требованиям, не связанным с предпринимательской деятельностью, и включение в ликвидационную массу и реализация ликвидатором предметов залога (ипотеки) по обязательствам, не связанным с предпринимательской деятельностью. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении ВС от 16 апреля 2019 года по делу № 916/458/14.

Суды предыдущих инстанций установили, что между ПАО "Укрсиббанк" и физическим лицом Довгаль В.В. был заключен договор потребительского кредитования, целевым назначением которого являются личные потребности заемщика, а именно кредит на приобретение жилищной недвижимости, впоследствии обеспеченный ипотекой недвижимого имущества - спорной квартирой.

Следовательно, поскольку переданная в ипотеку квартира находится под обременением для обеспечения исполнения обязательств Довгаль В.В. как физического лица перед банком, то указанное недвижимое имущество не может быть использовано для погашения задолженности, возникшей в связи с хозяйственной деятельностью ФЛП, и на это имущество не может взыскиваться на погашение любой иной задолженности, кроме той, которую оно обеспечивает.

То есть в ликвидационную массу банкрота ФЛП не входят спорные квартиры, находящиеся под обременением на основании договоров ипотеки согласно договорам, заключенным между банком и физическим лицом, а не ФЛП. Аналогичную правовую позицию выразил ВCУ по делу № 6-210цс14 от 21 января 2015 года.

Как сообщала "Страна", в Украине физлицам-предпринимателям запретят тратить деньги с бизнес-счетов на личные нужды. Соответствующее предложение содержит проект постановления НБУ об изменении порядка открытия и ведения счетов.

Напомним, что суд разрешил ФЛП-упрощенцам без дохода не платить единый социальный взнос.