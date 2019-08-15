В Верховной Раде нового созыва предлагают создать 23 комитета. Полный список
Подготовительная депутатская группа в четверг, 15 августа, поддержала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва. Об этом сообщает "Информатор-Украина".
Также в новой Раде решили не создавать специальную комиссию по приватизации.
В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Комитет по вопросам бюджета;
- Комитет по вопросам экономического развития;
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
- Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
- Комитет по вопросам цифровой трансформации;
- Комитет по вопросам правовой политики;
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
- Комитет по вопросам свободы слова;
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
- Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Комитет по вопросам молодежи и спорта.
Таким образом, количество комитетов Рады сокращено с 27 до 23, а также упразднена спецкомиссия по приватизации.
В то же время, на заседании подготовительной группы поднимался вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, по которому консенсус среди депутатов не был найден. В связи с этим, данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.
Среди прочего, на заседании принято решение обратится в Центральную избирательную комиссию с тем, чтобы депутатские удостоверения и нагрудные значки парламентарии получали не в Центризбиркоме, а непосредственно в здании Верховной Рады.
Также подготовительная депутатская группа решила расширить перечень приглашаемых лиц на торжественное заседание. В частности, кроме представителей диппредставительств предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.
Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" предлагают комитет Рады по делам ветеранов заменить агентством по льготам.
Также мы сообщали, что в "Слуге народа" хотят войти в руководство 19 из 22 комитетов новой Рады.