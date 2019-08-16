В четверг, 15 августа, Совет судей Украины провел собеседование с советником экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука Денисом Невядомским, который претендует на должность судьи Конституционного суда Украины.

Во время собеседования члены Совета, ориентированные на Порошенко и "Народный фронт" всячески пытались завалить кандидата.

Соответствующее видео опубликовал сам Невядомский в YouTube.

На видео сообщается, что Невядомский является единственным кандидатом, касательно которого пришло депутатское обращение о его дополнительной проверки.

Отмечается, что депутат от "Народного фронта" Леонид Емец обратился в Совет с требованием более внимательно проверить кандидатуру Невядомского с целью не допустить до участия в конкурсе.

"Самая большая проблема, которая существует в КСУ - это распределение судей на фракции. У нас в Rонституции записано, что судьи должны не поддаваться влиянию, - ответил Невядомский. - Но, проработав месяц на посту внештатного советника главы суда я наблюдал эти обстоятельства. И именно это есть причиной того, что длительное время не решаются обращения и жалобы, из-за отсутствия понимая у действующих судей КСУ задач и заданий, которые поставил перед ними народ Украины. Так как часть судей, которая принимала участие в незаконном перевороте в Конституционном суде поддерживается депутатами "НФ", в фракцию которого входит депутат Емец, я понимаю откуда эти обращения взялись. Эти обращения свидетельствуют о том, что есть особенный интерес к тому, чтобы не допустить меня к конкурсу в КСУ".

Видео: YouTube/Denis Nevyadomski

Напомним, 14 мая в Конституционном суде официально заявили об отстранении Станислава Шевчука.

Юрист Андрей Портнов заявил, что за отставкой Шевчука стоит Петр Порошенко, экс-заместитель главы его администрации Алексей Филатов и примкнувший к ним заместитель председателя Конституционного суда Александр Тупицкий.

Подробнее об отставке Станислава Шевчука и о ее подоплеке можно прочитать здесь.