В Полтаве суд освободил из-под стражи 51-летнего киевлянина, подозреваемого в изготовлении, сбыте и распространении детской порнографии.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь департамента киберполиции Юлия Квитко.

"Решением Октябрьского районного суда города Полтавы в начале августа 2019 из-под стражи под залог в 153 680 гривен, был выпущен 51-летний киевлянин, подозреваемого в изготовлении, сбыте и распространении детской порнографии", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что после обнародования информации о задержании мужчины в конце февраля 2019 в киберполицию поступило еще 10 сообщений по поводу использования этим человеком детей в съемках порно. Во время задержания и обыска у злоумышленника изъято более 300 тысяч фотографий и несколько тысяч видео с детским порно.

"Изготовленный контент мужчина распространял на закрытых форумах в сети, в большинстве случаев - для иностранных пользователей, поскольку они могли заплатить за него больше денег. Так, на одном из его многочисленных криптокошельков правоохранители зафиксировали поступления суммы, которая приравнивается сегодня к почти 47 000 долларов США. В съемках он принимал участие как лично, так и за деньги нанимал актеров", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, сейчас полиции удалось установить, что через арендованные офисы этой детской порностудии "прошли" около 60 детей.

В действительности жертв может быть гораздо больше, поскольку далеко не все решились давать показания.

Фото: facebook.com

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