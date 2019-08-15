На сайте президента Украины опубликовали электронные петиции с призывом возобновить авиасообщение с Россией и пустить поезда в Крым.

Каждая из них к 15 августа набрала более 2000 подписей из необходимых для обязательного рассмотрения 25000. Для сбора оставшихся остался 71 день.

По данным экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко белорусские и молдавские авиакомпании, осуществляющие транзитное авиасообщение между Украиной и Россией через Минск и Кишинев соответственно, благодаря полученной от этого прибыли сумели закупить целый парк новых пассажирских самолетов.

Фото: petition.president.gov.ua

Как сообщала "Страна", в первой части проекта "Чей Крым? 5 лет без Украины" Олеся Медведева рассказывала, как туда доехать, как пересечь границу и по какому паспорту, где менять деньги, о ценах на бензин, на проживание в гостинице, о жизни в Севастополе, монументе "Вежливому человеку" и многом другом.

Во второй части тревел-проекта "Страны" журналистка Олеся Медведева проехалась по аннексированному полуострову и осмотрела новые инфраструктурные объекты, которые были построены здесь за последние 5 лет.

В третьей части проекта "Чей Крым? 5 лет без Украины" Олеся Медведева встретилась с жителями полуострова и обсудила с ними, что изменилось за последние годы, стало ли в Крыму больше туристов, как выкачиваются деньги, выделенные на регион, и многое другое.