В пятницу, 16 августа, на большей территории Украины ожидается сухая переменно облачная погода. Кратковременный дождь и грозу синоптики обещают лишь в северных областях, днем также в Приазовье. Небольшой дождь также возможен и в Киеве. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный (в восточной части юго-восточный), 5-10 м / с.

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Температура в западных, большинстве северных регионов, Винницкой и Черкасской областях ночью +10-15 градусов, на западе страны местами +7-9. Днем синоптики прогнозируют +19-24. На остальной территории ночью +14-19 градусов, днем прогреется до +25-30.

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