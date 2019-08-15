Бывший чемпион по смешанным единоборствам (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину в пабе Marble Arch Pub в Дублине. Видео нападения появилось на YouTube-канале TMZ Sports.

Хотя видео обнародовано сейчас, инцидент произошел еще 6 апреля.

По информации СМИ, ирландский боец купил в пабе виски собственной компании "Proper Twelve" и стал всех им угощать. Однако один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя. Тогда Макгрегор ринулся на незнакомца. К счастью, обидчивого спортсмена моментально схватили и вынесли из бара друзья.

Видео: YouTube/ TMZSports

Как сообщается, полиция начала расследование в отношении случившегося.

Напомним, весной все обсуждали другую выходку скандалиста: тогда Макгрегор оскорбил другого бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и его жену.

Еще раньше вспыльчивого Макгрегора задержали после стычки с фанатом, решившим его сфотографировать.