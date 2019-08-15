В четверг, 15 августа, курс гривни на межбанке укрепился до 25,1675 грн/$1 с 25,2525 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,15-25,185 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 16 августа официальный курс 25,321651 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 15 августа снизился до 25,3692 грн/$1 с 25,2410 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 16 августа до 25,321651 грн/$1 по сравнению с 25,249317 грн/$1 на 15 августа 2019г.

Ранее сообщалось, что курс доллара начал активно расти из-за массового вывода капиталов из Украины.

Также мы писали, что в среду на межбанке доллар подорожал до 25,2525 грн/$1.