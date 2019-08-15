В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали имена трех футболистов, которые будут бороться за звание лучшего в Европе в сезоне-2018/2019. Список опубликовала пресс-служба организации.

Тремя лучшими игроками сезона стали нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и защитник Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Имя обладателя награды будет объявлено 29 августа. В сезоне-2017/2018 лучшим игроком был признан полузащитник "Реала" Лука Модрич.

В 2019 году Месси в составе "Барселоны" стал чемпионом Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила будущему победителю турнира - "Ливерпулю". Роналду вместе с "Ювентусом" выиграл первенство Италии, в Лиге чемпионов клуб дошел до четвертьфинала.

Ван Дейк был основным защитником "Ливерпуля" в победном для команды розыгрыше Лиги чемпионов. 15 августа он в составе команды также выиграл Суперкубок УЕФА. В Премьер-лиге клуб стал вторым.

Новый сезон в Англии стартовал 9 августа.

Как сообщала "Страна", "Ливерпуль", за который играет один из номинантов, в драматичной игре в серии 11-метровых выиграл Суперкубок УЕФА.

Напомним, где сегодня смотреть ответные встречи отбора в групповой этап Лиги Европы "Заря" - "ЦСКА" и "АЗ" - "Мариуполь".