Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы должна разработать правовые основы реинтеграции части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым до 2020 года. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка написал в своем Facebook.

Рябошапка отметил, что Украине важно вернуть не только землю, но и решить проблемы проживающих на ней людей.

"Временно оккупирована территория Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться к своим часто поврежденным домам. И еще много проблем связано с временной оккупацией нашей земли", - написал чиновник.

Во избежание хаоса он предложил урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни. В рамках этой работы замруководителя Офиса президента обсудил разработку правовых основ возвращения оккупированных территорий с постоянным представителем Президента в АР Крым и председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем, а также прокурором Крыма Гюндузом Мамедовым.

Участники обсуждения предложили разработать стратегию реинтеграции оккупированных территорий и план действий, который регулярно пересматривался бы.

Скриншот: Facebook/ rouslan.riaboshapka

По словам Рябошапки, для восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков также будет подготовлена ​​концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - добавил чиновник.

Рябошапка отметил, что рабочей группе, сформированной из представителей общественных организаций, нужно учитывать международную практику. На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы следует представить основные направления деятельности группы, а к 2020 году наработать первый пакет инициатив главы государства.

Ранее "Страна" сообщала, что временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор поддержал идею назначения Рябошапки генпрокурором Украины.

Также мы рассказывали об обиде на Рябошапку военных прокуроров из-за того, что чиновник усомнился в целесообразности их существования.