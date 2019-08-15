За несколько дней до задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал указ о ликвидации отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием в составе Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка, который участвовал в задержании чиновника. Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов на своей странице в Facebook.

"8 августа 2019 года, Юрием Луценко был подписан приказ, которым ликвидирован отдел организации процессуального руководства досудебным расследованием в составе Департамента спецрасследований Горбатюка, а сотрудники отдела были выведены в кадровый резерв", - написал Смирнов.

Как он отметил, это свидетельствует о том, что о планируемом задержании у Луценко не только знали, но и всячески пытались этому препятствовать.

"Поэтому вижу эту историю несколько иначе. Например так: между отдыхом в Провансе, развитием навыков видеоблоггера, танцев с собаками и персональным конфликтом с Горбатюком ты пытался всячески помочь своему побратиму, но тебя нагло клюнули в бубен и всё пропало. Согласен, Юрий Витальевич, очень стыдно", - отметил адвокат.

Скриншот: Facebook/Андрей Смирнов

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко пробыл в отпуске, во время которого отдыхал в провинции Прованс во Франции, до 5 августа.

Напомним, вечером 14 августа следователи НАБУ совместно с СБУ нагрянули в дом к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку с обысками. Чиновника задержали на "горячем" прямо во время получения крупной взятки, чей размер более миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Грымчак брал взятки за влияние на суд и согласование земельных проектов. Схема от НАБУ.

Также мы писали, что СМИ сообщили, сколько и за какие услуги вымогал взятки Грымчак.