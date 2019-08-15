Командир экипажа авиалайнера А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который утром вылетел из Жуковского в Крым, а через несколько минут совершил жесткую посадку на кукурузном поле, Дамир Юсупов сегодня заставил говорить о себе весь мир. Ведь ему удалось посадить самолет с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранным шасси и при этом спасти жизнь 234 пассажирам и членам экипажа.

Лайнер еще на взлете столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, один из них загорелся, второй потерял тягу. И выход был только один - аварийная посадка.

Российские СМИ и пользователи соцсетей сравнивают командира экипажа Дамира Юсупова с американским пилотом Чесли Салленбергером, в 2009 году посадившим самолет на реку Гудзон - после столкновения со стаей птиц и отказа обоих двигателей. Этот инцидент известен как "Чудо на Гудзоне", пишет издание "Медуза".

Как рассказал второй пилот Георгий Мурзин, командир экипажа посадил А321 на ручном управлении. При этом самолет садился достаточно "плавно".

Фото: соцсети

"После того как самолет приземлился, летчику все аплодировали", - рассказала пассажирка Светлана Бабина.

По мнению сотрудника одной из авиакомпаний, качество посадки А321 говорит о том, что пилот довел свои действия в подобных ситуациях "до автоматизма на тренажерах".

Любопытно, что герой сегодняшнего дня 41-летний Дамир Юсупов начал учиться на пилота после 30 лет. До этого он был муниципальным юристом в Сызрани.

В 2017-м сам пилот рассказывал сайту "ПроПолевской", что любил полеты с детства: его отец был командиром экипажа вертолета Ми-8. Однако при поступлении в летное училище Юсупов не прошел медкомиссию. В результате он выучился на юриста, но мечтать о полетах не прекратил.

Данные о начале летной карьеры Юсупова расходятся. По информации одних СМИ, до 33 лет мужчина работал юристом в администрации Сызрани. Сама мэрия уточнила, что он был сотрудником фонда жилья и ипотеки Сызрани, а также заместителем руководителя городской автономии татар. Другие СМИ утверждают, что Юсупов поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации в 32 года и закончил его с отличием. По данным мэрии Сызрани, в 33 года он уже окончил это училище.

А в 2013 году он тоже с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации - и сразу после вуза был принят на работу "Уральскими авиалиниями", сообщила авиакомпания. В 2018-м Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации по направлению "аэронавигация".

Юсупов водит самолеты Airbus A320, 319, 321, летал по России, в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. Его налет, по данным авиакомпании, составляет около трех тысяч часов (это немного: всего в два раза больше необходимого минимума для получения должности командира воздушного судна). К слову, командиром экипажа он стал всего год назад. Члены экипажа характерезуют его, как очень хорошего, мужественного, ответственного и доброго человека, с хорошим чувством юмора.

Как рассказала сайту Е1 жена Дамира Юсупова, Наталья, муж сразу после аварийной посадки позвонил ей и сообщил, что "все хорошо" и "все живы". Известно, что семья воспитывает двоих детей.

Губернатор Свердловской области (там базируются "Уральские авиалинии") Евгений Куйвашев опубликовал фото Юсупова и других членов экипажа, призвав представить их к наградам. Назвал летчиков героями и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: instagram.com

До окончания расследования происшествия Юсупова и остальных членов экипажа отстранили от полетов, но это стандартная процедура при расследовании таких ЧП, сообщили в авиакомпании.

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