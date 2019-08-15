В четверг, 15 августа, юрист Андрей Портнов подал иск за клевету в Печерский районный суд Киева к экс-президенту Петру Порошенко, его партии "Европейская солидарность" и телеканалу "Прямой".

"Друзья, это иск за тупость: http://bit.ly/2MgD7Jr. Пётр Алексеевич, жду в суде Вас, Вашу воровскую партию и Ваш задроченный телеканал. О дате заседания сообщу дополнительно", - написал Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1048

Как отмечается в иске, 12 августа на сайте партии "ЕС", которую возглавляет Порошенко, появился материал под названием "Петр Порошенко: Портнов передал материалы "дела моряков" России". В нем Петр Порошенко распространил, по его словам, недостоверную и негативную информацию следующего содержания: "...Материалы "дела моряков" несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а конкретно постоянному представителю РФ в ООН Василия Небензю".

В этот же день на сайте телеканала "Прямой" была размещена аналогичная публикация под названием "Портнов передал материалы Дела моряков" России – Порошенко".

"Указанная информация, распространенная об истце, является нарушающей его личные неимущественные права: затрагивает честь и достоинство, а также наносит вред деловой поэтому нарушенные права истца подлежат судебной защите путем признании распространенной информации недостоверной и ее опровержение Ответчиками", - говорится в иске.

Как сообщалось, накануне юрист Андрей Портнов опубликовал видеообращение к экс-президенту Украины, в котором подробно рассказал, как накажет Петра Порошенко за ложь и клевету в свой адрес.

Поводом к записи обращения послужило утверждение лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, будто юрист передает документы возбужденных против Порошенко дел в Российскую Федерацию, в частности, материалы уголовного дела по морякам.

Ранее сообщалось, что Портнов подал в суд против Порошенко за заявления о "сливе" материалов по морякам России.

Также мы писали, что Портнов прокомментировал обвинения Порошенко в рейдерском захвате телеканала "Прямой".