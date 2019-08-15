Власти британской заморской территории Гибралтар решили отпустить захваченный иранский танкер "Grace 1", который там удерживали с 4 июля. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила местная газета Gibraltar Chronicle.

"Власти Гибралтара освободили иранский супертанкер "Grace 1", который был захвачен 4 июля по подозрению в том, что он отправлял 2,1 миллиона баррелей сырой нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС", - говорится в газете. При этом в издании не сообщают, как суд мотивировал это решение.

Пресс-секретарь танкера Stena Impero, захваченного Ираном в прошлом месяце, заявил, что ситуация с кораблем осталась прежней и что судовладелец ожидает дальнейшего развития событий от Великобритании и Ирана.

Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа корабля. Вице-министр иностранных дел Индии Ви Муралидхаран сообщил об освобождении 24 задержанных индийских членов экипажа.

"Сегодня говорил с нашим посольством в Лондоне. Мне подтвердили, что власти Гибралтара освободили всех 24 членов экипажа индийского происхождения танкера "Grace 1" и они могут вернуться в Индию", - говорится в сообщении в твиттер-микроблоге чиновника.

Как сообщала "Страна", из Минюста США попросили у властей Гибралтара не отпускать иранский танкер.

Такое ходатайство поступило за несколько часов до того, как гибралтарское правительство было готово освободить корабль. При этом главный судья Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли заявил, что в настоящее время в суде не было заявлений из США.

Напомним, что на задержанном британцами возле Гибралтара танкере также были украинцы.