В 2018 году полиция Великобритании обнаружила следы нервнопаралитического вещества "Новичок" в крови одного из полицейских который принимал участие в операции в Солсбери после отравления Скрипалей. Об этом со ссылкой на британскую полицию пишет "Интерфакс".

"Детективы из контртеррористического подразделения полиции, которые расследуют атаку с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервнопаралитического вещества были обнаружены в образцах крови, которые были взяты у второго сотрудника полиции в то время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о сотруднике полиции графства Уилтшир, однако его имя не разглашается. Когда произошел инцидент, у правоохранителя проявились признаки, которые указывали на то, что он подвергся воздействию очень небольшого количества "Новичка". Полицейский успешно прошел курс лечения после случившегося и вскоре вернулся на работу, говорится в сообщении.

Таким образом, по данным британских следователей, от воздействия "Новичка" пострадали, в общей сложности, двое полицейских.

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