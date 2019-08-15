В четверг, 15 августа, в подмосковных Котельниках пьяный вооруженный мужчина со стрельбой захватил парикмахерскую. В связи с этим бойцы ОМОНА взяли в оцепление весь район, где разворачиваются события. Об этом пишут российские СМИ.

По предварительным данным, напуганные стрельбой сотрудники парикмахерской во время захвата успели выбежать на улицу. Захватчик вооружен охотничьим ружьем. Данных о пострадавших пока нет. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником и не исключено, что инцидент произошел из-за его ссоры с девушкой.

"Парень по имени Игорь пришел разбираться со своей бывшей девушкой - сотрудницей парикмахерской. Но разговора не получилось. Во-первых, Игорек припёр с собой ружье, а во-вторых, любовь всей его жизни в этот день на работе отсутствовала. А едва парень выстрелил в потолок, сбежали и остальные работники цирюльни. В итоге Игорь остался в пустой парикмахерской, забаррикадировался и уже несколько часов держит в напряжении полицейских", - говорится в сообщении телеграм-канала 112.

Также стало известно, что вооруженный захватчик парикмахерской потребовал у оцепивших район бойцов ОМОНа бутылку коньяка, передает телеграм-канал Mash.

Фото: telegram.org

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