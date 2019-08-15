Валерий Кирсанов, осужденный в 2015 году на девять лет корректировщик огня по микрорайону "Восточный" в Мариуполе, 15 августа вышел на свободу. Об этом сообщает на своем Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как отметил Аброськин, Кирсанов отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но был выпущен согласно "закону Савченко".

Замглавы Нацполиции напомнил, что в результате обстрела Мариуполя погиб 31 человек, а 128 были ранены.

Скриншот: Facebook/ Vyacheslav.Abroskin

Как сообщает мариупольское издание "mrpl.city", на выходе из следственного изолятора Кирсанова ждали активисты и жители "Восточного". Они окружили мужчину и облили его томатным соком и зеленкой. В руках некоторые активисты держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит".

Фото: mrpl.city

К Кирсанову подошел служитель местной церкви и предложил ему покаяться. Другие активисты принялись кричать: "На кладбище поезжай, на могилы убитых детей". Приехавшее за освобожденным такси уехало от следственного изолятора без пассажиров, и Кирсанову с женой пришлось идти домой пешком.

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