В южной части Грузии на месте Рабат в селе Звели Аспиндзского района (регион Самцхе-Джавахети) археологи из международной экспедиции Национального музея Грузии проводят раскопки. Об этом сообщает новостное агентство "Новости-Грузия".

Отмечается, что местность, на которой ведутся работы, представляет собой скалистую гору с руинами древнего поселения. Специалисты нашли беспрерывные следы жизни людей на этом месте, которые относятся к раннему периоду бронзового века вплоть до периода средних веков.

"С этой точки зрения Рабат представляет интересный объект для исследований. Он прольет свет на процесс адаптации человека с окружающей средой и сопутствующих этому социально-экономических и культурных изменений на протяжении тысячелетий", — отмечают в музее.

Ученые нашли каменные сооружения, возраст которых более 50 веков. Как сообщается, подобные находки на Кавказе ранее не встречались. Однако на этом месте были обнаружены захоронения и курганы. В более верхних слоях, нашли также глиняную посуду и фигурки животных, насчитывающие около 43 веков. Эти предметы могли использоваться для ритуалов.

Исследования этой местности являются частью масштабного проекта. Экспедиция включает специалистов из Грузии, Австралии, Великобритании и Франции.

Фото: newsgeorgia.ge

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