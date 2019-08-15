Кабмин утвердил план мероприятий, которые пройдут в стране 24 августа по случаю 28-й годовщины провозглашения Независимости Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте правительства.

23-24 августа в Украине пройдут торжества, а также возложения цветов и другие информационные и патриотически-воспитательные мероприятия.

23 августа в Киеве и других городах, а также ​​зарубежных дипломатических учреждениях Украины состоится официальная церемония торжественного поднятия флага Украины, приуроченная ко Дню флага.

В этот же день на Софийской площади в Киеве запланировано проведение культурно-художественного мероприятия "День флага".

24 августа, в День Независимости Украины, в Киеве и других городах запланированы торжества, в которых поучаствуют представители центральных и местных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления, нардепы, представители иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Предусмотрено возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции.

Во Львове 24 августа состоится национальный телепроект "Украинская песня / UkrainianSongProject".

Запланировано проведение тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины проведут торжественные мероприятия, связанные с празднованием 28-й годовщины Независимости Украины, в том числе с участием представителей украинской диаспоры.

Напомним, ранее в Офисе президента обнародовали согласованный план праздничных мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа. В программе минута молчания по погибшим защитникам, музыкальный флешмоб и Марш при участии воинов и ветеранов.

Также мы писали, что марши Зеленского и националистов на День независимости Украины решили развести по времени.