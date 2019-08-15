Экипаж российского авиалайнера "Уральских авиалиний", который вылетел из аэропорта Жуковский в Крым и через несколько минут аварийно сел в кукурузном поле, внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается на странице проекта в Twitter.

Причиной занесения экипажа на "Миротворец" называется незаконное посещение аннексированного Крыма.

"Весь экипаж недоразвившегося самолета российского агрессора уже в чистилище. За неоднократное сознательное нарушение границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей на оккупированную захватчиками территорию", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что появились новые фото жесткой посадки самолета Airbus на кукурузное поле под Москвой.

Также мы сообщали, что ведущих NewsOne Голованова и Кирик внесли на "Миротворец".