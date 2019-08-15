НАК "Нафтогаз Украины" намерен потребовать от российского "Газпрома" 11–14 млрд долларов компенсации в рамках нового арбитража в случае прекращения транзита российского газа через Украину в 2020 году. Об этом в интервью "Экономической правде" заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Витренко пояснил, откуда взялась именно такая цифра и каковы шансы ее взыскать.

"Диапазон суммы компенсации, которую мы требуем в новом арбитраже против "Газпрома", - 11-14 млрд долл. Основанием для этой компенсации является контракт на транзит, в рамках которого у нас есть право требовать пересмотра тарифа на транзит", - сказал исполнительный директор "Нафтогаза".

По его словам, украинская сторона может требовать пересмотра тарифа до истечения срока контракта. "Нафтогаз" уже сделал это весной 2018 года.

"Соответственно, с весны 2018 года до окончания действия контракта мы имеем право на пересмотр на более высокий тариф", - пояснил Витренко.

Он также рассказал, что в контракте есть ссылка на европейские правила формирования тарифа, которые предусматривают отражение затрат НАК "Нафотгаз", в том числе так называемую ускоренную амортизацию и обесценивание украинской газотранспортной системы.

"Почему амортизация ускоренная? Потому что мы будем использовать условную транзитную часть украинской ГТС не 15 лет, сколько ей осталось технически служить по нормативам, а только до конца 2019 года, потому что потом не будет транзита", - сказал руководитель.

Он сообщил, что уже есть план арбитражного процесса. По нему "Газпром" подал свои исковые требования в июне 2019 года. До ноября украинская сторона подготовит на них ответ. Встречный иск еще не подан, но "Нафтогаз" обозначил свои требования, когда подавал заявку на новый арбитражный процесс.

Слушания назначены на весну 2021 года. Окончательные решения могут быть вынесены до конца 2021 года.

Как писала "Страна", 14 августа в Люксембурге начали взыскать имущество "Газпрома" в пользу "Нафтогаза".

Мы также сообщали, что "Нафтогаз" через суд планирует отменить решение Кабмина, вынудившее компанию снизить цены на газ для населения.