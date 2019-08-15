Когда в Станице Луганской будут ремонтировать старый обрушенный мост через Северский Донец, работы по разминированию которого ведутся сейчас, рядом с ним будет функционировать "обходной временный мост". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий уточнил, что "временный мост" построят, чтобы не останавливать работу пункта пропуска. Отметим, что "Станица Луганская" - единственный КПВВ в Луганской области, через который можно попасть на неподконтрольную территорию региона.

Сроков строительства обходного моста губернатор Луганской области не назвал, как и не уточнил, когда начнется ремонт старого моста. Известно лишь, что планируется две очереди строительства. Первая - строительство полосы шириной в 2,5 метра с возможностью проезда там кареты "скорой помощи". На воплощение этой идеи может уйти 2,5 месяца.

Напомним, 31 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было принято решение о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Уже утром 1 августа ГСЧС начала разминировать территорию возле разрушенного моста. Между тем, в ОБСЕ оценили сроки и объемы работ по восстановлению моста в Станице Луганской и заявили, что это первый этап перед строительством нового путепровода.

Кроме того, мы писали, что с 12 августа пропускной пункт на Станице-Луганской начал закрываться на 2 часа раньше обычного.