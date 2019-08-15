Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак во время задержания по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн был вооружен пистолетом. Об этом журналистам сказала его жена Юлия, передают "Украинские новости".

"При задержании у мужа был пистолет", - заявила она и добавила, что Грымчак пистолет носил с собой постоянно.

Дома у их семьи правоохранители также нашли пять пуль. Супруга задержанного утверждает, что они остались "со времен Майдана".

Напомним, по словам генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Ранее "Страна" подробно в режиме онлайн рассказывала о задержании Грымчака.

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