В Киеве женщина на Audi опрокинула Renault полицейских, мчавшихся на служебное задание
15 августа в Киеве автомобиль Audi не пропустил служебный Renault полиции, в результате чего тот опрокинулся. Об этом сообщает на Facebook группа "Киев оперативный".
Авария произошла около 12:00 на перекрестке улиц Берлинского и Щусева.
Фото: Facebook/ KyivOperativ
Как предварительно установили приехавшие на место ДТП правоохранители, женщина за рулем Audi двигалась по Берлинского, а Renault с включенными проблесковыми маяками - по Щусева. Все машины остановились, чтобы пропустить полицейских. Однако водитель Audi их не увидела.
Женщина влетела в служебное авто, которое от удара перевернулось на бок. В аварии есть пострадавшие, но их травмы оказались не серьезными. Помощь медиков они получили на месте происшествия.
Видео: YouTube/ Kyiv Operativ
Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Движение транспорта на перекрестке затруднено, по возможности его лучше объезжать.
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