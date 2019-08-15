15 августа в Киеве автомобиль Audi не пропустил служебный Renault полиции, в результате чего тот опрокинулся. Об этом сообщает на Facebook группа "Киев оперативный".

Авария произошла около 12:00 на перекрестке улиц Берлинского и Щусева.

Фото: Facebook/ KyivOperativ

Как предварительно установили приехавшие на место ДТП правоохранители, женщина за рулем Audi двигалась по Берлинского, а Renault с включенными проблесковыми маяками - по Щусева. Все машины остановились, чтобы пропустить полицейских. Однако водитель Audi их не увидела.

Женщина влетела в служебное авто, которое от удара перевернулось на бок. В аварии есть пострадавшие, но их травмы оказались не серьезными. Помощь медиков они получили на месте происшествия.

Видео: YouTube/ Kyiv Operativ

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Движение транспорта на перекрестке затруднено, по возможности его лучше объезжать.

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