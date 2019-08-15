Керамогранит — самый прочный, долговечный и привлекательный материал для отделки разных поверхностей. В интернет-салоне "Империя Сантехники" керамогранитная отделка поделена на категории: напольная плитка, настенная, мозаика, широкоформатная. Также есть отдельные категории для ванной и кухни. Это очень удобно людям, которые впервые сталкиваются с покупкой строительных материалов. Тем, кому интересно узнать об особенностях и видах этой плитки, рекомендуем прочитать статью до конца.

Керамика и керамогранит: в чем разница?

Оба вида плитки изготавливают из белых сортов глины, полевого шпата, кварцевого песка, а также каолина. В наборе основных компонентов разницы нет. Кардинальное отличие скрывается в технологии производства. Керамогранит обжигают при температуре 1300°C, что приводит к испарению влаги и усадке сырья на 8%. Обычная керамика обжигается при меньшей температуре, поэтому не усаживается. В результате получается более хрупкой.

Второе отличие заключается в том, что керамогранит прессуют при давлении 500 килограмм на каждый сантиметр. Так материал становится тверже и прочнее. Керамический кафель не прессуют, поэтому он разбивается от малейшего удара. Его не советуют укладывать в гостиной, кухне и других помещениях с большими нагрузками. Тем более он не подойдет для общественных мест: офисов, салонов красоты, больниц.

Третье отличие — окраска. Обычную плитку окрашивают отдельным слоем после первого запекания. Поэтому внешний слой выгорает, царапается, стирается. Керамогранит окрашивают на этапе замешивания составляющих, добавляя красящий пигмент в жидкую массу. Поэтому он не царапается, не выгорает и не теряет привлекательности спустя многие годы.

Размер и толщина — базовые параметры выбора

Керамогранитная плитка имеет гораздо больше вариаций размеров, чем керамическая. Сейчас очень популярны широкоформатные варианты: 120х60, 80х80, а также 120х180. Столь массивные плиты требует деликатной укладки, но выглядят очень стильно. На стены их не укладывают, ведь они достаточно массивные. Но на полу они радуют глаз и служат больше 10 лет.

На стенах чаще встречается малоформатный кафель. Он также бывает разным: квадратным, прямоугольным, фигурным. Сегодня популярны ромбики, которые укладываются стильной елочкой. Не менее эффектно смотрится рисунок, выложенный шестиугольниками. Самый маленький формат — это мозаика. Ее прикрепляют на сетку или продают отдельными фигурками. Первый вариант укладывать проще.

Что касается толщины, выделяют тонкую плитку (до 5 мм), а также стандартную (8-10 мм). Тонкие модели предназначены для нагрузок до 200 кг, поэтому укладываются на стены или на пол в санузле. Стандартные модели выдерживают большие нагрузки, поэтому укладываются в коммерческих помещениях, а также жилых: кухне, гостиной, прихожей. Для общественных помещений, террас и улиц используют плиты, толщиной 12 мм.

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Источник - Империя Сантехники