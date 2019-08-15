274 участника внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2019 году получили 200 баллов, 8 из них набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам и один - по трем. Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает "Интерфакс-Украина".

"Наибольшее количество таких абитуриентов по математике, английскому языку и химии", - сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В частности, по математике 200 баллов получили 98 абитуриентов, по химии - 77, по английскому языку - 36, по биологии - 26, по украинскому языку и литературе - 17, по истории Украины - 13, по физике - 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии - по одному абитуриенту.

"У нас есть один участник, который зарегистрировался на три предмета и получил три оценки по 200 баллов", - сказал Бойко и добавил, что это девушка из обычной общеобразовательной харьковской школы.

Наибольшее количество 200-балльников в Киеве (63), во Львовской области (41), Харьковской (25) и Днепропетровской областях (20).

Напомним, в прошлом году в количество участников ВНО, набравших 200 баллов было скромнее - 222 человека, но при этом 12 человек получили максимальный балл по двум предметам, а вот сразу три высших балла никому не удалось заработать. В 2017-м году двухсотбальников было больше, чем в 2019-м - 303 человека.

Ранее "Страна" писала о том, что стало известно, когда на ВНО начнут проверять знание нового украинского правописания.

Также мы сообщали, что на ВНО-2019 11% абитуриентов захотели сдавать физику на русском языке.