Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозревают в вымогательстве более 1 миллиона долларов взятки за получение разрешения на строительство в исторической части Киева. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко требовали миллион долларов у некоего С. И Сахно. За это они обещали добыть у чиновников КГГА и Министерства культуры разрешение на строительство на территории историко-культурного памятника.

Накануне задержания, 8 августа, Грымчак получил от гражданина Н.А. Святненко $50 тысяч за якобы принятие судьями Верховного суда необходимого решения. По неподтвержденным данным, эти деньги передал Грымчаку Алексей Гетьман - его доверенное лицо. Затем трое фигурантов разделили деньги поровну.

"Он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу гражданского Кассационного суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", - сообщил источник.

Вторую часть взятки - $ 30 тысяч - Грымчак получил 14 августа.

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