В понедельник, 19 августа православные празднуют Преображение или Второй Спас, свой профессиональный день отмечают пасечники и фотографы. "Страна" собрала всю информацию о важных событиях дня, а также узнала, у кого из знаменитостей сегодня день рождения.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня профессиональный день отмечают представители сразу двух профессий - пасечника и фотографа. День фотографа в 2009 году предложил отмечать австралийский фотограф Корске Ара. Прототип первого снимка - дагеротипия как метод появилась также 19 августа 1839 года. День пасечника начали отмечать с 1997 года из-за большого числа ярмарок и фестивалей, которые начинаются в середине августа.

Народные и церковные праздники

Сегодня шестой день Успенского поста и Преображение Господне или Яблочный Спас. Это праздник урожая, когда в церквях святят яблоки с медом. Постящимся сегодня разрешена рыба и вино. В народе отмечают завершение сезона жатвы, при этом несколько колосков завязывали в так называемую "Спасовую бороду". Сегодня поминают умерших родственников.

Международные праздники

19 августа отмечают Всемирный день гуманитарной помощи. Праздник проводится под эгидой ООН.

События и даты

Сегодня день рождения сгущенного молока. Сладкому лакомству исполняется 163 года. Впервые метод производства сгущенки запатентовал американец Гейл Борден.

В 1914 году основали руководящий орган украинских Сечевых Стрельцов - Боевую управу.

В 1960 году в СССР собаки Белки и Стрелки возвратились на Землю из космоса.

В 1991 году попытка госпереворота привела к развалу СССР.

Сегодня законодательнице мировой моды, француженке Коко Шанель исполнилось бы 136 лет. Коко любила, когда ее называли великой. И она по праву это заслужила. Маленькое черное платье, немного грубоватый твидовый костюм и строгий крой одежды стали визитной карточкой дома Chanel. Великая Коко скончалась в 1971 году от сердечного приступа в отеле "Риц". Ей было 87 лет.

Именинником сегодняшнего дня является английский рокер, участник группы "Deep Purple" Ян Гиллан. Ему сегодня исполняется 74 года. 42-й президент Америки Билл Клинтон отмечает 73-й день рождения.

Именины

День ангела отмечают Архип, Макар, Михаил, Нонна и Кристина.