В Норвегии заявили о том, что через несколько дней после взрыва на ракетном полигоне в Северодвинске Архангельской области (Россия) на границе с РФ в воздухе были обнаружены следы радиации. Об этом пишет Reuters.

В частности, сообщается, что Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) обнаружил микроскопические количества радиоактивного йода в воздухе на воздушной фильтростанции в Сванховде на севере страны.

Образцы были собраны в период 9-12 августа, а авария в Архангельской области на севере России произошла 8 августа. Впрочем, пока невозможно определить, связано ли последнее выявление йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе. DSA продолжает делать частые выборки и анализировать.

Такие измерения радиации не является необычными для Норвегии, поскольку станции мониторинга проявляют радиоактивный йод примерно шесть-восемь раз в год, а источник, как правило, неизвестен.

Напомним, 8 августа на военном полигоне близ Северодвинска в Архангельской области РФ произошла авария. Случился взрыв при испытаниях ракеты на жидком топливе, 5 человек погибли. "Страна" подробно писала о том, как связаны чудо-ракета Путина и ядерная авария в Северодвинске.

Между тем, после взрыва на ракетном полигоне в Северодвинске уровень радиации был превышен в 4-16 раз.

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