Партия "Слуга народа" не собирается возвращать комитет Верховной Рады по делам ветеранов, а предлагает вместо него принять закон о ветеранах и создать агентство, которое будет координировать предоставление им льгот. Об этом в соцсети написала нардеп от президентской партии Галина Третьякова.

"Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов - кроме ветеранов труда. Кроме того - создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам. В это агентства уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов", - говорится в сообщении.

По словам Третьяковой, нужно отказываться от такой практики, когда средства направляются не на социальную защиту тех, кто в ней нуждается, а на содержание раздутого госаппарата. Фракция "Слуга народа" будет лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно "плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств".

"Не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций для депутатов. Не нужно пиариться на ветеранской теме", - написала Третьякова.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" хотят войти в руководство 19 из 22 комитетов новой Рады.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" назвали два комитета Рады, которые могут возглавить представители оппозиции.