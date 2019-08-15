В Нацполиции планируют реорганизовать работу отделов и отделений полиции, а каждого полицейского офицера общины обеспечить собственным служебным транспортом. Как сообщает сайт ведомства, об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил 15 августа на Хмельнитчине в рамках старта проекта "Полицейский офицер общины".

Князев отметил, что в 2015 году именно на Хмельнитчине была первая попытка создать проект, подобный по концепции "Полицейскому офицеру общины". Однако тогда из-за отсутствия финансовых и технических возможностей ведомство не смогло самостоятельно развивать проект. Сейчас же при поддержке правительства США проект начали активно внедрять в нескольких регионах Украины. Хмельницкая область стала пятой, где появятся полицейские офицеры общины.

Руководитель Нацполиции заверил, что каждый полицейский офицер общины будет обеспечен служебным транспортом. При этом копов не станут отвлекать на выполнение функций, не свойственных их должностным обязанностям.

"Мы можем обеспечить каждого офицера, который будет работать в общине, служебным автомобилем. Два офицера - два автомобиля, три офицера - три автомобиля. И они не поедут со своей территории конвоировать кого-то или что-то охранять", - отметил Князев.

Он также отметил, что офицеры постоянно будут находиться в общинах, периодически наезжая в отдел полиции для отчета или получения установок. При этом коммуникация полицейского с руководством будет происходить с использованием электронных средств связи. Кроме того, после обучения офицеров общин их обеспечат электронными средствами для взыскания штрафов за правонарушения. Это позволит лишний раз не доставлять человека в отдел полиции или не отвлекать ее от дел.

Князев сказал, что Нацполиция планирует не только запустить проект "Полицейский офицер общины", но и реорганизовать работу отделов и отделений полиции на местах.

"Мы дойдем и до реорганизации отделов и отделений полиции, чтобы большинство функционеров отправить "в люди", а на месте оставить только дежурных офицеров, которые будут охранять оружие и круглосуточно отвечать на обращения граждан", - подчеркнул чиновник.

Начальник полиции Хмельницкой области Василий Виконский сообщил, что в реализации проекта "Полицейский офицер общины" в Хмельницкой области принимают участие 35 объединенных территориальных общин.

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