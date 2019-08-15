На должность главного тренера киевского клуба "Динамо", которую ранее занимал Александр Хацкевич, назначили Алексея Михайличенко. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

С Михайличенко заключили контракт на два года, предусмотрена также возможность его продления еще на один по согласованию сторон. В тренерский штаб Алексея Александровича войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко.

16 августа Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Алексей Михайличенко

Отметим, что до этого Алексей Михайличенко работал спортивным директором клуба. А в 2002-2004 годах он был главным тренером "Динамо". ФК под его руководством выиграл 2 чемпионата, 1 Кубок и 1 Суперкубок Украины.

Напомним, ФК "Динамо" прекратил сотрудничество с Александром Хацкевичем после лигачемпионовской ничьей с Брюгге. Он взял вину за результат матча на себя.

После этого СМИ назвали первых претендентов на пост нового тренера "Динамо". Алексей Михайличенко был одним из них.