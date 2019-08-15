Более трети пассажиров самолета, направлявшегося в Симферополь и совершившего успешную аварийную посадку в поле под Москвой, отказались лететь в Крым другим рейсом. Об этом сообщает ТАСС.

Списки путешественников самолета Airbus A-321 "Уральских авиалиний", аварийно приземлившегося в поле в Раменском районе Москвы, которые решили продолжить поездку, уточняются. Их централизованно отправят в московский аэропорт Домодедово, откуда они улетят в Симферополь.

Как сообщала "Страна", Airbus A-321 летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле утром 15 августа.

Это произошло спустя 15 минут после взлета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них дети.

По предварительным данным, причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц. Это привело к отказу обоих турбин. Во время посадки один из двигателей отвалился.

Также появилось видео жесткой посадки.