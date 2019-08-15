В Печерском районе Киева вскоре может появиться новая мечеть. Об этом сообщил лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, передает "Сегодня".

"Мы уже работаем над проектом и эскизами новой мечети. До этого долго искали землю - свободных участков в Киеве нет. В итоге нам ее подарил известный украинский бизнесмен. Это участок недалеко от ТРЦ Ocean Plaza. Пока окончательно не решено, каким будет здание. Мы хотели построить его большим, на 7-8 тысяч человек, но сейчас обсуждается мечеть на 3 тысячи верующих. Когда будет доработан и утвержден проект, мы хотим пригласить на закладку первого камня президентов Украины и Турции",- рассказал Джемилев и добавил, что мечеть будет строиться за средства Турецкой Республики.

Рядом с мечетью на выделенном участке земли также возведут учебное заведение, админздания и помещение для духовного управления.

"Названия для мечети еще не придумали. Я надеюсь, что ее можно будет построить за 1-2 года", - говорит Джемилев.

В Киеве уже есть мечеть на Татарке "Ар-Рахма" (милосердие), но она уже не вмещает всех верующих.

Ранее "Страна" писала о том, что Эрдоган решил превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Также мы сообщали, что в турецкой мечети Сулеймана стерли упоминание того, что Росколана - русская.