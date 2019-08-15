Во время заседания в Коминтерновском районном суде Харькова 45-летний обвиняемый пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом 15 августа сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

ЧП произошло 14 августа в 15:15. "Во время заслушивания уголовного производства 45-летний мужчина фрагментом лезвия для бритья нанес себе резаную рану живота... Как выяснилось, обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания", - говорится в сообщении.

Мужчина госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что под Харьковом два брата вместе совершили суицид из-за онкозаболевания у одного из них.

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