Служба безопасности Украины в ответ на обвинения генпрокурора Юрия Луценко заявила, что не скрывала материалы по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

15 августа в интервью "Цензор.НЕТ" Луценко сказал, что СБУ скрыла материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Гандзюк. В Службе безопасности заверили, что это заявление не соответствует действительности.

Как написано в соцсети, 5 марта СБУ допросила свидетеля по делу Гандзюк. Он рассказал, что в июле 2018 в Херсоне несколько человек обсуждали варианты насилия по отношению к активистке. Силовики сразу начали проверку этих слов.

Протокол допроса свидетеля был приобщен к материалам уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко) в совершении преступления против Гандзюк. А его копии - к делам обвиняемых в совершении нападения на Гандзюк экс-участника АТО Сергея Торбина и других лиц, а также к делу обвиняемого экс-помощника нардепа Игоря Павловского.

Вместе с сопроводительными письмами СБУ отослала эти материалы в Генпрокуратуру для поддержания государственного обвинения.

"Таким образом, утверждение Генерального прокурора Украины, распространенное в сети интернет, является ошибочным", - подытожили в СБУ.

Скриншот: Facebook/ SecurSerUkraine

Силовики отметили, что продолжают принимать все возможные и необходимые меры для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Гандзюк.

Как сообщала "Страна", на прошлой неделе предполагаемого заказчика Гандзюк задержали в ЕС и сразу же отпустили, так как СБУ не подготовила документы на его экстрадицию.

Мы также публиковали видеореконструкцию журналистов подготовки нападения на Гандзюк.



