Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт, который в марте покончил с собой, имел на момент смерти многомиллионные долги. Об этом пишет The Sun.

Несмотря на то, что состояние Флинта на момент гибели оценивалось в 14 миллионов долларов, на его счету также были громадные долги, сумма которых превышает 8 миллионов долларов.

Уточняется, что за последние два года, выступая с концертами The Prodigy, Киту Флинту удалось заработать только 1,8 миллионов долларов. А перед смертью музыкант собирался продать свой паб The Leather Bottle в Эссексе, который тоже имел задолженность более чем в 600 тысяч долларов.

Напомним, тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в Англии. Фронтмен The Prodigy повесился. Музыкант покончил с собой на 50-м году жизни. Перед самоубийством он умолял жену вернуться.

А посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина.