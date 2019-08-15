В Запорожье 27 сентября при поддержке Офиса президента пройдет International IT Forum, на котором впервые будет представлен бренд цифрового государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

На форуме будут работать три локации:

Панельная дискуссия, где эксперты будут обсуждать существующие возможности государственно-частного партнерства в рамках диджитализации в государстве. Выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении. Интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и др.).

Как отметил на рабочей встрече с организаторами форума советник президента Михаил Федоров, Украина превратится из аутсорсинговой страны в создающую продукты в сфере информационных технологий. "Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом президента с радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, помимо этого, направлены на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинцев в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье", - рассказал Федоров.

International IT Forum - это международное мероприятие, которое в этом году объединит более 3 тыс. национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия - популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.

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