Украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев и хореограф, режиссер-постановщик, продюсер группы Kadnay и руководитель шоу-балета "Freedom" Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия достоинства" ко Дню независимости Украины. Об этом сообщает Facebook-страница агентства "Secret Service Entertainment Agency".

В сообщении сказано, что утром 15 августа уже состоялась первая репетиция шествия. Она прошла на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

Репетиция шествия. Фото: Facebook/ SecretServiceAgency

В "Шествии достоинства" примут участие представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

Бадоев и Коляденко пообещали, что срежиссированное ими мероприятие будет зрелищным.

"День независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны", - сказали режиссеры.

Скриншот: Facebook/ SecretServiceAgency

Ранее "Страна" рассказывала, в каком порядке пройдут 24 августа официальные государственные мероприятия в честь Дня независимости и шествие националистов.

Также мы писали, что Офис президента обнародовал план мероприятий на День Независимости в Киеве.