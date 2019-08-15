На выходных, 17-18 августа, в Киеве на Крещатике пройдет ежегодная школьная ярмарка. Товары для школьников можно будет приобрести по ценам на 10-15% ниже, чем в торговых сетях, так как ярмарка является социальным проектом. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на КГГА.

На тротуаре вдоль проезжей части около выхода со станции метро "Крещатик" будут размещены объекты торговли со школьной формой, спортивной одеждой, обувью, канцелярией, школьными рюкзаками и ранцами.

На школьной ярмарке будет представлен ассортимент товаров от украинских и зарубежных производителей. Кроме того, для школьников предусмотрена большая зона развлечений и мастер-классов, веселые конкурсы и викторины, игры с аниматорами, подарки от партнеров.

Также в рамках мероприятия состоится фестиваль детского творчества и фестиваль детской моды, на котором 80 детей-моделей продемонстрируют на подиуме лучшие коллекции 20 украинских дизайнеров и брендов.

Как сообщала "Страна", за время обучения на бакалавриате украинские студенты забывают иностранные языки. По мнению министра образования и науки Лилии Гриневич, вероятной причиной такой тенденции может быть то, что во многих украинских учебных заведениях изучению иностранных языков уделяется слишком мало времени.

Отметим, что в МОН назвали, на кого стоит учиться, чтобы много зарабатывать.