Множественные переломы костей в области шеи обнаружены при вскрытии тела американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме. Об сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В частности, у финансиста была сломана подъязычная кость, сообщает газета. Подобный перелом случается при самоубийстве, но чаще его можно наблюдать в случае удушения, рассказали газете эксперты.

"Если, гипотетически, сломана подъязычная кость, обычно это наводит на мысли об удушении, но это не однозначно и не исключает самоубийства", - заявил председатель Национальной ассоциации патологоанатомов США Джонатан Арден.

Специалисты, проводившие вскрытие, теперь запрашивают дополнительную информацию, касающуюся жизни Эпштейна в последние часы, рассказали источники газеты.

Напомним, покончившего с собой Эпштейна обвиняли в преступлениях сексуального характера. Он ожидал суда в тюрьме Манхэттена. При этом ранее он уже пытался лишить себя жизни, находясь в заключении.

В 2008 году Эпштейна обвинили в склонении несовершеннолетних девушек к проституции. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ. Данная история вновь стала актуальной ранее в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

Ранее "Страна" писала о том, что в доме миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и туфлях-лодочках.

Также мы сообщали, что тюремная охрана банально проспала самоубийство миллиардера Эпштейна.







