Ночью неизвестные украли оборудование, которое обеспечивало работу железнодорожного светофора в Днепропетровской области, из-за этого от графика отклонилось множество поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В ночь на 15 августа на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск Днепропетровской области воры взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора. Из-за кражи произошел сбой в движении поездов - от графика отклонились 9 поездов, из них 4 - пассажирские. Об инциденте были оповещены правоохранительные органы.

Также минувшей ночью на перегоне Сухачевка - Запорожье - Каменское воры вскрыли три трансформаторные коробки, из-за этого более чем на час задержались 11 поездов, из них 6 - пассажирских.

Всего за 7 месяцев 2019 на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму 11,4 млн грн.

Напомним, в "Укрзализныце" отчитались, как украинцы воруют из вагонов подушки и одеяла.

Также мы писали, что "Укрзализныця" просит у власти повысить цены на пассажирские перевозки.