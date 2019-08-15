Полиция объявила в розыск видеоблогера из Бердичева Артура Сороченко, который избил ветерана АТО и пригрозил изнасиловать нардепа Антона Геращенко.

"Страна" собрала подробности этой истории.

Что произошло

За жителем Житомирской области тянется целый шлейф криминальных правонарушений.

В Хмельницком в отношении Сороченко открыли дело по статье "хулиганство", после того, как в сети появилось видео, где он избивает участника АТО. Сороченко подошел к группе молодых людей с видеокамерой, провоцируя их. В разговоре он сказал, что "Россия с нами не воюет", выяснилось, что его собеседник был в АТО.

Тогда Сороченко предложил выяснить отношения - отдал камеру, которая продолжила снимать, и ударил своего оппонента.

(На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео быстро распространилось в соцсетях. А в полиции начали разбирательство, которое усложнялось тем, что ни в одной области не было зарегистрирована информация об инциденте, то есть в полицию никто не обращался. Личность Сороченко была известна, поскольку он ведет видеоблог.

Предполагалось, что нападение могло произойти в Житомирской области, где зарегистрирован нападавший, но в ролике прозвучало слово "Хмельницкий" и полиция объехала город в поисках локаций похожих на ту, что была на видео. В результате такое место нашли. Установили и личность пострадавшего - им оказался участник АТО, который пошел служить добровольцем в 2014 году, а ныне демобилизован. В Хмельницком отделе полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства. А пострадавший написал заявление.

Подозрению Сороченко объявили заочно и, поскольку его местонахождение неизвестно, объявили в розыск, попросив всех, кто владеет информацией о его месте пребывания сообщить ее в ближайший отдел полиции или набрав "102".

После того, как скандальное видео из Хмельницкого распространилось в соцсетях, участники АТО призвали найти Сороченко и заставить его извиниться. После этого бердичевский блогер выпустил ролик, в котором хвастается оружием и связями с СБУ и обещает калечить всех атошников, которые приблизятся к его дому.

Правда, чуть позже он обнародовал видео, в котором говорит, что уже встретился с атошниками и, что его не так поняли. Что он выступает за целостность и независимость Украины и уважает защищающих ее.

Однако после этого сайт "Миротворец" все равно занес Сороченко в свою базу данных, попросив полицию рассматривать это, как заявление о нанесении телесных повреждений и преступлении против нацбезопасности.

Фото с сайта "Миротворец"

В ответ на это блогер пригрозил переловить и избить по одному персонал "Миротворца", а также изнасиловать в неестественной форме "вашего Геращенко" - нардепа и куратора сайта.

Теперь же его объявили в розыск, сообщают "Факты".

Кто такой Артур Сороченко

32-летний Артур Сороченко - бывший заключенный и мелкий бизнесмен из Бердичева. Он ведет блог на YouTube, который называется "Малыш & Бригада". Там он обсуждает новости блатного мира, общается с другими такими же отсидевшими видеоблогерами.

Скандал с избитым ветераном АТО не единственный - на одном из видео мужчина в прямом эфире опоил другого экс-заключенного боярышником, а позже появилась информация, что того нашли мертвым на окраине Винницы.

Блогер зарегистрирован в Бердичеве, но давно там не проживет, поэтому его и ищут правоохранители.