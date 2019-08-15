Легендарный советский и российский актер 83-летний Армен Джигарханян, который вчера был экстренно госпитализирован, сегодня перенес операцию, но пребывает в тяжелом состоянии. Об этом сообщае телеграм-канал Mash.

"Артиста прооперировали сегодня утром: врачи установили сложный кардиостимулятор последнего поколения. Все прошло в штатном режиме, Джигарханян находится в сознании. Но состояние остается стабильно тяжелым - у артиста сложная форма аритмии", - говорится в сообщении.

Фото: из открытых источников

Напомним, после скандального развода Армена Джигарханяна с молодой супругой, у него заметно пошатнулось здоровье. В 2018 году он был госпитализирован не менее пяти раз. В частности, когда артист попал в больницу в октябре 2018 года, его состояние оценивали как средней тяжести. Но диагноз не называли, ссылаясь на тайну следствия.

Также мы сообщали, что бывшую супругу Джигарханяна приговорили к 200 часам работ и штрафу за нарушение тайны частной жизни.