Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор дал интервью "Европейской правде". В нем он прокомментировал возможные переговоры Зеленского с Путиным и рассказал о потенициальных встречах Зе с Трампом.

Также глава посольства объяснил, чего американцы вообще хотят от нового украинского президента. И как относятся к Игорю Коломойскогому.

"Страна" выделила главные тезисы из интервью Уильяма Тейлора

Требования к Зеленскому

США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский, прежде всего, должен противодействовать РФ на Донбассе и в Крыму.

"Если Зеленский будет оставаться приверженцем демократической Украины, если он и дальше будет иметь целью решение проблем с возглавляемыми Россией войсками на Донбассе, будет противодействовать России и на Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы - это будет именно то, к чему мы стремимся", - сказал Уильям Тейлор.

Из перечисленных поверенным пожеланий видно, что главная задача США в Украине - поддерживать ее конфронтацию с Россией. На фоне чего любые реформы в стране вряд ли будут иметь успех: Москва - слишком крупный и мощный сосед.

Кстати, о реформах: ниже по тексту интервью посланник назвал еще одно требование: продажа сельхозугодий.

"На втором месте по важности я вижу земельную реформу. Мы говорим о ней много лет. Более десятилетия назад, когда я был послом, мы так же говорили о земельной реформе! Это не будет простым решением, но оно нужно! Это поможет росту экономики, что означает и новые рабочие места, и рост доходов", - заявил дипломат.

В то же время Тейлор поддерживает попытки Зеленского установить прямые контакты с Путиным.

О разговорах с Путиным и войне

По словам временного поверенного США, президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а их телефонные разговоры - показатель позитивной тенденции в решении спорных вопросов.

"Что важно, и отлично - то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты... Итак, сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это - вдохновляющая новость", - сказал Уильям Тейлор.

По его мнению, "Владимир Зеленский может провести переговоры с Владимиром Путиным".

При этом Тейлор уверен, что Зе не сможет закончить войну - это, по мнению дипломата, исключително прерогатива хозяина Кремля.

Если увязать этот тезис с прозвучавшей выше рекомендацией Киеву "противодействовать России", то получается, что рецепт окончания конфликта от американцев - это односторонняя капитуляция Москвы. Чего в обозримой перспективе не произойдет. То есть по сути США предлагают и дальше длить этот конфликт любой ценой.

В то же время посланник приветствует разведение сил у Станицы Луганской и тот факт, что Зеленский не прервал "хлебного перемирия" даже после гибели четверых морпехов.

"Количество погибших было ниже среднего как до, так и после этого нападения на пехотинцев. Да, она не была нулевым, но ниже", - объяснил Тейлор. Он также одобрил решение Зе отпустить экипаж российского танкера, задержанного в Измаиле.

О миротворцах

По словам Тейлора, только введение миротворцев позволит Путину уйти с Донбасса, "сохранив лицо" и не нарушая Минские соглашения. Тем более, говорит дипломат, Путин был не против идеи миротворцев.

"Вполне возможно получить согласие Совбеза ООН на то, чтобы группа государств сформировала пул наблюдателей, миротворцев, которые обеспечат вывода войск в России, смогут разоружить так называемые "республики" и создать условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы.

Там нужно создать суды, возвращение переселенцев, возобновить выплату пенсий. Международное сообщество может это обеспечить, и это позволит россиянам уйти оттуда.

В этом случае Путин будет возможность сохранить лицо. Он сможет сказать: я успешно защитил русскоязычных в Донбассе, теперь эту роль берет на себя международное сообщество", - говорит дипломат.

Правда, схема, которую он описал, как раз противоречит Минским соглашениям. В них не прописано, что сепаратистов разоружают миротворцы - и они же "провожают" российскую армию (наличие которой сама РФ на Донбассе отрицает).

То есть это тоже предложение России просто капитулировать - а значит это саботаж переговорного процесса. Потому что на такие условия Москва не пойдет. А согласие Путина, о котором говорил Тейлор, не шло дальше ввода "голубых касок" на линию разграничения, между сторонами конфликта.

Этот вариант, по логике Кремля, сведет на нет взаимные обстрелы. Что откроет путь к выполнению всех остальных пунктов Минских соглашений. Но именно этот вариант миротворческой миссии в Киеве отметали.

О Нормандском формате

По словам Тейлора, Соединенные Штаты считают перспективным предложение президента Украины Владимира Зеленского по расширению "нормандского формата" за счет Америки.

"Зеленский объяснил: поскольку нормандский формат не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "Нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение", - пояснил свою позицию поверенный. При этом он подчеркнул, что вопрос об изменении формата необходимо обсуждать со всеми его участниками.

"Конечно, надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно", - сказал чиновник.

Тейлор также отметил, что Курт Волкер, представляющий США на переговорах, уже ведет беседы по поводу модификации "нормандского формата".

Отметим, что главными противниками включения англосаксов была даже не Россия, а Франция с Германией.

О встрече Зеленского и Трампа

По словам Тейлора, плноценная встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа состоится через месяц или два в Вашингтоне. А перед этим будет лишь короткий обмен приветствиями на двух локациях.

"В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями", - заявил Тейлор.

А вот более продолжительное общение между президентами состоится уже позже, в Вашингтоне.

"Я надеюсь, что она (встреча - Ред.) будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов", - подчеркнул он.

При этом Трамп ехать в Киев не планирует. "По состоянию на сейчас в графике Дональда Трампа нет поездки в Украину, а визиты такого уровня планируются очень заранее", - отметил Тейлор.

Интересно, что сначала встреча Зеленского с Трампом планировалась на август. Теперь же она уже гарантированно переносится на осень: видимо, в США решили подождать, пока в Киеве сформируется новое правительство, которое сделает свои первые шаги.

О Рябошапке и Холодницком

В США поддерживают идею назначения генпрокурором Украины Руслана Рябошапки, который сейчас занимает место заместителя главы Офиса президента.

"...Генпрокурор имеет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его также уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал Уильям Тейлор.

Также он заявил, что не поддерживает предыдущую практику США, когда Вашингтон прямо требовал отставки специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

"Я такой подход не поддерживаю. У меня другое видение. Есть цель - борьба с коррупцией. Есть структуры, созданные для этого. И это ваша задача - искать людей, способных достичь этой цели, организовать конкурс, отобрать их. Я в этом участвовать не буду", - сказал Тейлор.

О Коломойском

В ходе интервью поверенный пытался уходить от однозначных оценок Игоря Коломойского и его влияния на Зеленского. Однако из его слов можно сделать вывод, что Тейлор не в восторге от возможного влияния олигарха на президента.

"Коломойский - один из многих представителей крупного бизнеса, у которых есть и экономические активы, и телекомпании. Он - один из тех, кого вы часто называете олигархами. Я вижу, что в Украине распространено стремление ограничить их влияние. Есть те, кого беспокоит, что эти олигархи имеют слишком много влияния, они влияют на телеэфир, на энергетику и тому подобное. Стремление украинский найти решение этой проблемы имеют поддержку международного сообщества. Это - хорошие намерения", - объяснил Тейлор.

При этом он подчеркнул, что пока не видел примеров влияния Коломойского на Зе.

"Лично я этого не вижу. Мне не известно о признаках того, что

какое-либо из решений президента Зеленского было принято под влиянием Коломойского", - сказал дипломат.